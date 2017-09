Trabalhadores dos Correios que estão em greve protestam em Goiânia

Entre os motivos da greve estão a pressão para adesão ao plano de demissão voluntária, ameaça de demissão motivada com alegação da crise, falta de concurso público e mudanças no plano de saúde.

Os Correios informaram que, até esta quinta-feira, todas as agências estão abertas. De acordo com a empresa, estão temporariamente suspensos apenas os serviços com hora marcada, como Sedex 10, Sedex 12, Sedex Hoje, Disque Coleta e Logística Reversa Domiciliária.

A companhia afirma que 80% dos funcionários da empresa em Goiás estão trabalhando normalmente. Além disso, os Correios continuam com as ações do Plano de Continuidade de Negócios, como o deslocamento de empregados entre as unidades e a realização de horas extras. Essas medidas visam minimizar os impactos do movimento à população.

Crise nos Correios

Os Correios enfrentam uma crise econômica. Por isso, a empresa medidas para reduzir gastos e melhorar a lucratividade. Nos últimos dois anos, a instituição teve prejuízos de quase R$ 4 bilhões. Deste total, 65% correspondem a despesas com funcionários.

A empresa anunciou em março o fechamento de 250 agências, apenas em municípios com mais de 50 mil habitantes. Os Correios também iniciaram na ocasião uma série de medidas de redução de custos e de reestruturação da folha de pagamentos.