Forças policiais de Goiás recebem 273 novos veículos

As forças policiais de Goiás receberam do governo do Estado, na manhã desta sexta-feira (29), 273 novos veículos, que foram entregues na Academia da Polícia Militar, no Setor Leste Universitário, em Goiânia.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública e Administração Penitenciária, foram 140 viaturas para a Polícia Militar, 100 para a Polícia Civil, 20 furgões para transporte de presos e 13 veículos que serão utilizados para perícia oficial. A Secretaria informou ainda que renovou toda frota locada da pasta, que atualmente tem 2.246 veículos distribuídos entre as forças policiais.

Participaram do ato o governador Marconi Perillo, o vice-governador José Eliton, o secretário de Segurança Pública e Administração Penitenciária, Ricardo Balestreri, o comandante da Polícia Militar, coronel Divino Alves, o delegado-geral da Polícia Civil, Álvaro Cássio, a superintendente da Polícia Técnico-Científica, Rejane Barcelos, e superintendente Executivo de Administração Penitenciária, coronel Newton Castilho.