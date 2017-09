Criminoso pede 40 lanches de graça no McDonald’s, ouve não de gerente e metralha loja no RJ

A Polícia Civil do Rio de Janeiro divulgou nesta quinta-feira (28) um vídeo que mostra uma loja da rede de lanchonetes McDonald’s sendo metralhada por um grupo de criminosos, em Bonsucesso, na Zona Norte da capital carioca. O caso aconteceu no início da noite do último dia 2 de agosto, mas as imagens do circuito de segurança do local foram apresentadas apenas agora pela corporação.

De acordo com o G1 Rio de Janeiro, uma funcionária da rede afirmou que um dos bandidos pediu 40 sanduíches, batatas fritas e refrigerantes de graça. Após ameaças, o gerente da loja, que conversou com o homem por cerca de 30 minutos, se recusou a entregar os lanches. O grupo saiu do local e retornou 10 minutos depois, atirando com metralhadoras contra o espaço. Naquele momento, crianças e adultos estavam comendo no interior da loja. Ninguém foi atingido.

Três criminosos participaram da ação. O homem que pediu os lanches, Michael Faria de Souza, de 23 anos, traficante no Morro do Adeus, no subúrbio do município, já foi identificado pela polícia. Os outros dois ainda não foram reconhecidos. Segundo o delegado Wellington Soares, responsável pelo caso, todos responderão pelo crime de tentativa de homicídio.