Cover de Renato Russo faz tributo à Legião Urbana, em Goiânia, com entrada gratuita

No próximo sábado (30), o ator e cantor Alex Sanderson, famosos pela semelhança física e vocal com Rentato Russo, desembarca em Goiânia para um show gratuito em tributo à Legião Urbana. A apresentação marca o encerramento do Festival Canta Cerrado.

O show acontece às 20 horas, no Teatro Sesi, no Setor Santa Genoveva, em Goiânia.

A noite será embalada pelos grandes sucessos da banda brasiliense, como “Geração Coca-Cola”, “Tempo Perdido”, “Eu Sei” e outros.

Serviço

Show: Alex Sanderson – Tributo à Legião Urbana

Dia: 30 de setembro (sábado)

Horário: 20 horas

Local: Teatro SESI (Av. João Leite, nº 1.013, Setor Santa Genoveva. Telefone: 3269-0800)

Classificação etária: 12 anos

ENTRADA FRANCA