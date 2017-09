Construtora abre 655 oportunidades de trabalho em Goiânia e interior

A Construtora MRV abriu, nesta quinta-feira (28), 655 oportunidades de trabalho para Goiânia, Aparecida de Goiânia e Valparaíso de Goiás. As vagas são pedreiro, armador, montador, carpinteiro, pintor, ladrilheiro e servente. Para se candidatar a um destes postos de trabalho, os candidatos precisam ter no mínimo um ano de experiência.

De acordo com a construtora, em setembro foram feitas as contratações de 197 profissionais. Para este mês de outubro, o objetivo da empresa é contratar 137 trabalhadores. As demais vagas serão preenchidas entre novembro deste ano e janeiro do ano que vem. Os postos de trabalho estão distribuídos em seis empreendimentos na capital e no interior.