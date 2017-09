Clássicos entre Goiás e Vila Nova terão torcida única a partir de 2018

A partir de 2018, os clássicos entre Vila Nova e Goiás terão apenas uma torcida no Estádio Serra Dourada, a do mandante. A decisão foi tomada em acordo entre dirigentes das duas equipes, a Federação Goiana de Futebol, a Agetop (administradora do estádio) e a Policia Militar e foi assinado no início da tarde desta sexta-feira (29), na 3ª Vara Cível do Fórum de Goiânia.

O clássico da 24ª rodada da Série B, marcado para o dia 14 de outubro, no entanto, ainda não tem definição se será com as duas torcidas no estádio. Não houve acordo e, na quarta-feira (29), o juiz Élcio Vicente da Silva, baseado no processo entregue pelo Grupo Especial de Atuação em Grandes Eventos do Futebol (Gfut) do Ministério Público de Goiás (MP-GO), por meio do promotor de Justiça Sandro Halfeld Barros, e na audiência de conciliação realizada nesta sexta-feira, irá definir se o clássico terá uma ou duas torcidas.

Na visão do promotor Sandro Halfeld, é preciso garantir medidas de segurança para os torcedores que vão comparecer ao estádio. O que a Polícia Militar de Goiás alega não ser capaz de garantir com as duas torcidas no estádios.

O Vila Nova defende a disputa do clássico com torcida única, alegando que o planejamento de segurança dos torcedores precisa ser alterado. O Goiás, por sua vez, é contrário à adoção de torcida única no clássico, pois entende que o clube alviverde será prejudicado.

No dia 24 de junho, no clássico do 1º turno da Série B, torcedores de Goiás e Vila Nova desceram para o setor da geral e protagonizaram cenas de violência. Um torcedor esmeraldino ficou estirado no chão, parecendo desacordado, mas se levantou em seguida, após a Polícia Militar agir para separar os brigões.

Segundo o promotor Sandro Halfeld, Goiás e Confederação Brasileira de Futebol (CBF) receberam orientações para que o clássico do 1º turno tivesse apenas uma torcida.

Os dois clubes foram punidos no Supremo Tribunal de Justiça Desportiva por causa da pancadaria e tiveram de jogar com portões fechados. O Vila Nova chegou a jogar fora de Goiânia uma vez e mandou outras três partidas com portões fechados. O Goiás teve cinco jogos sem público.