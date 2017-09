Após morte de estudante dentro de campus, UFG começa a monitorar unidades por câmeras

Os equipamentos conseguem captar imagens em 360 graus e permitem a aproximação em detalhes em até 28 vezes. As imagens são obtidas com precisão, inclusive durante a noite.

As reclamações sobre a falta de segurança dentro da UFG são frequentes. De acordo com estudantes, os locais mais críticos são os pontos de ônibus durante a noite. Eles esperam que o novo sistema ajude, de fato, a combater a violência dentro da universidade. O caso mais grave ocorrido dentro do campus foi a morte do estudante Ariel Bem Hur, durante uma festa dentro da instituição.

O crime ocorreu no último dia 15 de setembro, no gramado entre o Centro de Convivência da UFG e a Faculdade de Artes Visuais (FAV), no Setor Itatiaia. A confusão teria acontecido após um esbarrão na saída do banheiro do evento. Um jovem que trabalhava no caixa foi baleado e socorrido.