Anitta e Neymar participam do novo clipe de Beyoncé e J. Balvin

Na noite da última quinta-feira, 29, os fãs de Beyoncé tiveram uma surpresa: a cantora fez uma parceria com o colombiano J. Balvin e os dois criaram uma nova versão de Mi Gente, com Bey cantando em espanhol.

Os dois ainda lançaram um novo clipe da música, que é um compilado de vídeos de pessoas anônimas e famosas dançando o hit. Até Neymar e Anitta aparecem no vídeo.

Beyoncé anunciou, em seu Instagram, que fez a parceria para ajudar as famílias afetadas pelo furacão em Porto Rico e outra ilhas caribenhas e também para aquelas afetadas pelo terremoto no México. Toda a sua parte do lucro com a música será doada para quem precisa de ajuda para reconstruir suas casas.