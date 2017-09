1º Batalhão de Proteção Ambiental de Goiás será construído em Aparecida

O prefeito Gustavo Mendanha formalizou nesta quarta-feira, 27 de setembro, a doação de uma área ao Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás, durante reunião com o comandante geral do CBMGO, coronel Carlos Helbingen Júnior, e demais representantes da coorporação. “O que pudermos fazer para ampliar o trabalho da coorporação no município, nós faremos”, garantiu o prefeito Gustavo Mendanha.

Situada no setor Garavelo Residencial Park, na quadra 85, a área desafetada possui 5.949.79 metros quadrados e será destinada à construção do primeiro Batalhão de Proteção Ambiental do Estado de Goiás. “As atividades ambientais do CBMGO já se concentram em Aparecida, mas isso ampliará nossa possibilidade de captação de recursos, federais e de fora. É um projeto de médio prazo, mas materializado e cronometrado”, enfatizou o o coronel Carlos Helbingen Júnior.

O novo batalhão também auxiliará no tempo de resposta às ocorrências. “Nossa organização sofre com a incapacidade. Quando temos que percorrer longas distâncias para um atendimento, por exemplo, o resultado muitas vezes não é satisfatório, e isso não é culpa da coorporação. A comunicação e as parcerias com as administrações municipais para mais unidades são muito importantes para melhor atender as demandas da população”, reiterou.

Com a sanção da Lei 3.377, de desafetação e doação da área, o Corpo de Bombeiros Militar de Goiás tem um prazo de três anos para dar destinação ao espaço público. O comandante do 7º Batalhão do CBMGO de Aparecida, tenente coronel Ulisses José da Silva, informa, no entanto, que as obras se concretizarão antes desse prazo.

“Os projetos já estão prontos, foram elaborados pela própria Prefeitura, junto com o Corpo de Bombeiros. Com a conclusão da doação, vamos iniciar a licitação ainda este mês e esperamos assinar a ordem de serviço em dezembro, no mais tardar em janeiro. A partir daí, o prazo estipulado para a conclusão de todo o quartel é de um ano”, explicou.

A área construída, que terá aproximadamente 1,5 mil metros quadrados, com orçamento previsto de R$ 4 milhões. Mas como a obra será realizada em etapas, a previsão é que até o meio do ano que vem, no entanto, a primeira etapa esteja concluída e as atividades no novo batalhão possam ser iniciadas.

Referência em atividades ambientais

A área destinada ao novo batalhão está em local estratégico para o CBMGO, segundo o comandante Ulisses. Por isso, suas atividades vão abranger todo o Estado. “Será uma unidade referência na parte ambiental, de combates a incêndios florestais, produtos perigosos e toda essa parte ambiental. E queremos ser referência na região Centro-Oeste também”, revelou, destacando que o trabalho ambiental em Aparecida já se destaca.

“A parceria com os órgãos ambientais municipais que já existe tem sido muito boa. Principalmente este ano, em que a Serra das Areias foi a única reserva ambiental do Estado que não pegou fogo, pelos aceiros que foram feitos de forma preventiva. O fogo veio de fora e parou nas barreiras que fizemos. Então é uma parceria que dá resultados e que queremos estender para todo o Estado”, enfatizou.

Com a construção do Batalhão de Proteção Ambiental do Estado de Goiás, o Curso de Prevenção e Combate à Incêndios Florestais (CPC), que já é oferecido no batalhão de Aparecida, será ampliado. “O curso atende os batalhões do Estado inteiro, da federação e de outras partes do país. Temos especialistase técnicas bem avançadas que serão melhor empregadas com a estrutura do novo quartel. Vamos oferecer uma formação com ainda mais qualidade”, reiterou o Coronel Ulisses José da Silva.

PRESENÇAS – Participaram ainda da reunião de formalização da doação de área ao CBMGO os secretários Afonso Boaventura (Casa Civil), Arnaldo Leite (Mobilidade e Defesa Social), Veter Martins (Vice-prefeitura e Governo), Ricardo Teixeira (Articulação Política); o presidente da Câmara Municipal de Vereadores, Vilmar Mariano (PMDB), e o vereador Edinho (PSDC).