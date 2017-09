PRF apreende carro com diversas irregularidades na BR-060

A Polícia Rodoviária Federal (PRF), apreendeu um VW Gol no km 86 da BR-060, em Anápolis, quando uma família fazia a mudança de Iaciara para Aparecida de Goiânia, na madrugada desta quinta-feira (28).

De acordo com a PRF, um menino de três anos, filho do casal, era transportado escondido em meio a dezenas de itens da mudança no banco traseiro, inclusive um micro-ondas. O motorista, de 20 anos, não tem Carteira de Habilitação e a documentação do carro está vencida. Além desses problemas, a polícia constatou que os pneus estavam bastante desgastados e o para-brisas do carro trincado.

Para a PRF, o pai da criança disse que está desempregado e arriscou fazer a mudança em seu próprio veículo para tentar um novo emprego na região metropolitana de Goiânia. Ele confessou aos policiais que, por não ser habilitado, preferiu fazer a viagem no período noturno para evitar a fiscalização.

No carro viajavam pai, mãe e filho, que percorreriam 530 quilômetros até seu destino final. Outro veículo levou a família com a mudança até Aparecida de Goiânia.