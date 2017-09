Nos pênaltis, Cruzeiro bate Flamengo e é campeão da Copa do Brasil

Durante os 90 minutos de bola rolando, Cruzeiro e Flamengo fizeram uma final de poucas emoções, com erros de passes e poucas chances de gols. Dessa forma, a decisão da Copa do Brasil, disputada ontem, no Mineirão, precisou da cobrança de penalidades máximas para ser definida. Foi aí que surgiram as estrelas do goleiro Fábio, que defendeu uma cobrança de Diego, e do meia Thiago Neves, que bateu o último pênalti para garantir a conquista do quinto título do torneio nacional da Raposa. A pós empate de 0 a 0 no tempo regulamentar, vitória por 5 a 3 do Cruzeiro, nos pênaltis.

Fábio, que está no clube desde 2005 e é um dos ídolos da torcida celeste, entra para a galeria de heróis do clube. Na cobrança de Diego, um dos destaques rubro-negro, Fábio pulou certo para o canto direito e, com mão trocada, pegou a cobrança, provocando delírio azul no Mineirão.

O time celeste voltou a conquistar um título nacional após três anos. Em 2014, foi campeão da Série A do Brasileiro. Nada, no entanto, abalou o Cruzeiro na Copa do Brasil 2017.

Foram 14 jogos até a conquista do quinto título da equipe na competição. O time, comandado pelo técnico Mano Menezes, foi o único que passou por todas as fases da Copa do Brasil. Pelo caminho, Volta Redonda, São Francisco/PA, Murici/AL, Chapecoense, Palmeiras, Grêmio e Flamengo foram superados na campanha celeste.Mano Menezes volta a conquistar a Copa do Brasil após oito anos – foi campeão no Corinthians, em 2009.

O Cruzeiro fechou a Copa do Brasil, além do título, com R$ 6 milhões de premiação paga pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), garantiu vaga na fase de grupos da Libertadores 2018 e venceu com méritos o torneio. Teve mais vitórias (7), gols (23) e mais finalizações (81). O título foi confirmado numa noite de pouca inspiração dos times. Fábio, nas poucas ocasiões em que foi acionado, fechou gol. O meio e o ataque do Cruzeiro sofreram com as lesões e a noite apagada de Thiago Neves e Arrascaeta.

Ao todo, o Cruzeiro tem quatro Brasileiros (1966, 2003, 2013 e 2014) e quatro vezes a Copa do Brasil (1993, 1996, 2000, 2003 e 2017). Apenas o Palmeiras tem mais – 12 títulos. Corinthians e Santos também possuem 9 conquistas nacionais.

Para chegar ao título, o Cruzeiro empatou o primeiro jogo, no Rio, de 1 a 1 – gol de Arrascaeta. Ontem, após outro empate (0 a 0) conquistou o título, que o coloca como maior vencedor do torneio, ao lado do Grêmio.

O Cruzeiro contou com gols de Henrique, Hudson, Léo, Diogo Barbosa e Thiago Neves, que acertaram os pênaltis para festejar a conquista do título.

FICHA TÉCNICA

Final – Copa do Brasil

Jogo: Cruzeiro x Flamengo

Local: Estádio Mineirão (Belo Horizonte)

Árbitro: Luiz Flávio de Oliveira (SP)

Assistentes: Marcelo Van Gasse e Danilo Ricardo Simon (ambos de SP)

Quarto árbitro: Fábio Rogério (SP)

CRUZEIRO: Fábio; Ezequiel, Murilo, Léo, Diogo Barbosa, Henrique, Hudson, Robinho (Rafinha), Thiago Neves, Alisson (Elber) e Raniel (De Arrascaeta). Técnico: Mano Menezes.

FLAMENGO: Alex Muralha; Réver, Juan, Pará e Trauco; Cuéllar, Willian Arão, Diego, Berrío (Rodinei) e Éverton (Lucas Paquetá); Guerrero. Técnico: Reinaldo Rueda.

Cartões Amarelos: Ezequiel, Hudson (Cruzeiro), Pará e Guerrero (Flamengo)

Público pagante: 56.467

Público total: 61.017

Renda: R$ 7.897.058,00