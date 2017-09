Mais de 100 bebidas impróprias para consumo são apreendidas em distribuidoras de Goiânia

Mais de cem unidades de cervejas, refrigerantes e embalagens de salgadinhos impróprias para o consumo foram apreendidas durante fiscalização, na noite de terça-feira (26), em duas distribuidoras de bebidas do Centro de Goiânia.

Participaram da Operação Noite Segura o Procon Goiás, em parceria com a Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e Vigilância Sanitária Municipal, com a finalidade de observar as condições dos alimentos e bebidas comercializados para retirar de circulação os produtos impróprios para o consumo.

Uma das distribuidoras ainda foi autuada por falta do Código de Defesa do Consumidor, cartaz do Disque-Denúncia 151 e cartaz informativo da Lei do Troco.