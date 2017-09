Estudante da UFG atingido por PM diz que perdeu parte da visão e que olfato também foi afetado

O estudante universitário Mateus Ferreira, atingido pelo capitão da Polícia Militar (PM) Augusto Sampaio de Oliveira, diz que continua passando por tratamento psicológico, que perdeu parte da visão do olho esquerdo e que o olfato dele também foi afetado.

O aluno da Universidade Federal de Goiás (UFG) está sendo ouvido na tarde desta quarta-feira (27) de mais uma instrução do caso na Auditoria Militar, no Setor Aeroviário, junto de outra testemunha do fato.

O assistente de acusação do Ministério Público de Goiás (MP-GO), Bruno Paiva, diz esperar que o capitão seja indiciado nos dois processos que correm tanto na Justiça Militar, quanto na comum.

Já a advogada do capitão Sampaio, Rosângela Magalhães, declara esperar que as provas bastem para comprovar que ele agiu por estar em serviço e que não houve excesso por parte do militar.

Após ser atingido pelo cassetete do PM, Mateus foi socorrido por outros manifestantes que o colocaram em uma viatura de resgate logo após a agressão no dia 28 de abril, na Avenida Anhanguera, durante uma manifestação contra as Reformas Trabalhista e Previdenciária, propostas pelo governo federal. Ele ficou internado por 18 dias, sendo 11 deles em uma UTI.