Em Goiás, homem é preso com mais de 10 kg de drogas dentro de ônibus

Um homem foi preso na madrugada desta quinta-feira (28), com 10,1 kg de maconha e 400 gramas de haxixe, que estavam dentro de uma mala, em um ônibus, na GO-206, na região Sudoeste de Goiás.

Segundo a Polícia Militar (PM), por volta de 1h30, as equipes do Comando de Operações de Divisas (COD), abordaram o ônibus que fazia a rota Campo Grande (MS) – Goiânia (GO), e durante a abordagem, foi localizada uma mala grande carregada com 20 volumes plásticos embalados a vácuo com maconha e um tablete de haxixe envolto em fita plástica amarela.

De acordo com a PM, o dono das drogas só foi localizado devido à marcação de sua identidade no bilhete de passagem. O autor foi preso e as drogas apreendidas e encaminhadas para a delegacia de Cachoeira Alta.