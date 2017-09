Vila Nova goleia CRB e se mantém no G-4 da Série B

Diante de mais de 10 torcedores pagantes no Serra Dourada, o Vila Nova construiu uma importante vitória sobre o CRB, na noite desta terça-feira (26). Com gols de Alemão, Alípio e Alan Mineiro, o colorado goleou o rival. Com a vitória, a equipe alcança os 45 pontos e segue no G-4 da Série B, na 4ª colocação.

O jogo

Foi uma vitória imponente e tranquila, já que o CRB não chegou a ameaçar o time da casa. Alemão abriu o placar aos 18 minutos do primeiro tempo.

Alípio aumentou a contagem ainda na primeira etapa, aos 37 minutos, em bela cobrança de falta.

Aos 49 do segundo tempo, Alan Mineiro marcou seu gol. Ele cobrou o pênalti sofrido por Léo Rodrigues, no último lance da partida.

Na próxima rodada, a 27ª da Série B, o Vila Nova tem novo desafio em casa. No Serra Dourada, recebe o Brasil de Pelotas.