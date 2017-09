Suspeito de atirar e matar universitário em calourada da UFG é autuado por homicídio doloso

Foi concluído, na tarde desta terça-feira (26), o inquérito que apura sobre o estudante da Universidade Federal de Goiás (UFG), Ariel Ben Hur Costa Vaz, de 32 anos, que foi morto durante uma festa para calouros.

De acordo com o delegado Marco Aurélio Euzébio Ferreira, o suspeito de atirar contra a vítima foi autuado por homicídio doloso, tentativa de homicídio, além de porte de arma de fogo de uso restrito. Ele segue preso na Casa de Prisão Provisória (CPP).

O outro suspeito foi autuado por posse de arma e já foi liberado. O crime aconteceu no último dia 15 desse mês. O rapaz foi baleado no gramado entre o Centro de Convivência da UFG e a Faculdade de Artes Visuais (FAV), no Setor Itatiaia.

Ariel morreu quando estava a caminho do Centro de Atenção Integral à Saúde (Cais) do Setor Campinas. Outro jovem que trabalhava em uma lanchonete também foi baleado e encaminhado ao Hospital de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol).