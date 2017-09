PM apreende mais de 20 kg de drogas enterradas em Senador Canedo

Duas mulheres, de 30 e 28 anos, foram presas na madrugada desta quarta-feira (27), com cerca de 22 kg de drogas, que estavam enterradas no quintal de uma casa em Senador Canedo e em Goiânia.

Segundo a Polícia Militar (PM), após informações de que haveria drogas em uma residência no setor Jardim de Todos os Santos, a equipe foi até a casa da suspeita de 30 anos e os cães farejadores encontraram 8,620 kg de maconha e 11,700 kg de insumos para refino de cocaína enterrados no quintal.

De acordo com a polícia, a mulher afirmou que teria mais drogas em uma outra residência, na Vila Isabel, em Goiânia, com uma outra mulher de 28 anos. No local, a PM encontrou a suspeita e mais 1,965 kg de pasta base e uma balança de precisão.

As mulheres foram presas em flagrante e junto com as drogas foram levadas para a delegacia de Senador Canedo.