Jovem é presa suspeita de pôr fogo em casa com os 3 filhos dentro para ‘dar susto’ em namorado

ma jovem de 24 anos foi presa suspeita de colocar fogo na própria casa, com os três filhos dentro, na terça-feira (26), em Perolândia, na região sudoeste de Goiás. De acordo com a Polícia Militar, ela afirmou que provocou o incêndio para “dar um susto” no namorado dela. As crianças têm quatro, dois anos e o caçula tem apenas dois meses, mas, felizmente, ninguém se feriu.