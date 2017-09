Incêndio destrói 41 carros de ferro-velho, em Aparecida de Goiânia

Um incêndio destruiu 41 carros de um ferro-velho nas margens da GO-040, no Residencial Serra das Brisas, em Aparecida de Goiânia, na Região Metropolitana da capital. O fogo começou na madrugada desta terça-feira (26) e durou cerca de uma hora até que fosse extinto pelo Corpo de Bombeiros. Segundo a corporação, ninguém se machucou.

O vigilante Valdijanio Pereira Dias rodava pela região quando ouviu um barulho. Cerca de dez minutos depois, ele passou em frente ao ferro-velho, notou o incêndio e chamou o Corpo de Bombeiros. “Escutei o estouro, achei que era até no posto de gasolina do lado. Cheguei [no local] e quando verifiquei já estava sendo incendiado”, disse em entrevista à TV Anhanguera.

O fogo se espalhou rapidamente entre os carros porque havia combustível e resto de óleo em alguns deles. Os bombeiros afirmaram que havia o fogo poderia se espalhar para uma madeireira e posto de gasolina próximos ao ferro-velho e até na fiação elétrica do bairro. Durante cerca de uma hora as equipes trabalharam para apagar as chamas. Foram gastos 8 mil litros de água no combate.

A capitã do Corpo de Bombeiros Gyovana da Cruz Martins afirma que a causa do fogo ainda será investigada. “A princípio, esse incêndio pode ter sido provocado. No entanto, só o serviço de perícia que pode apontar a causa”, afirmou.