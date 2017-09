Ex-coroinha é acusado de matar padre com pelo menos 29 facadas

O padre Pedro Gomes da Silva, 49 anos, foi morto, com pelo menos, 29 facadas no dia 24 de agosto, em Borborema (PB), por um ex-coroinha, e antes do crime, eles ainda tiveram relações sexuais. A informação foi divulgada pelo delegado Diógenes Fernandes, após a conclusão das investigações que teve análises de provas periciais e o depoimento de um adolescente que teria participado do crime.

De acordo com o Jornal da Paraíba, o religioso foi assassinado porque os suspeitos queriam roubar uma quantia em dinheiro que estava na casa dele. “Eles já tinham a pretensão de matar, justamente para assegurar o roubo e dificultar a investigação. O Lucas havia sido coroinha, já tinha essa relação íntima com o padre e usou dessa situação para atrair a vítima e executar o plano”, informou o delegador.

O ex-coroinha, que está foragido, responderá por latrocínio e corrupção de menores.