Corredor universitário será o próximo trecho a receber radares eletrônicos em Goiânia

A Secretaria Municipal de Trânsito, Transporte e Mobilidade (SMT) divulgou que o próximo trecho a receber fiscalização eletrônica em Goiânia é o corredor universitário, no setor Leste Universitário. Contudo, a SMT só irá divulgar o início da operação em entrevista coletiva marcada para esta quarta-feira (27).

Na data, o secretário Fernando Santana divulgará também o balanço das autuações realizadas pelo sistema na Avenida 85 e na Marginal Botafogo, onde os fotossensores começaram a multar no dia 31 de agosto. Nos pontos, 26 equipamentos fixos fiscalizam 51 faixas.

Os radares flagram infrações como excesso de velocidade, invasão do corredor de ônibus, avanço do sinal vermelho, parada sobre a faixa de pedestre e conversão proibida. O valor das multas varia de R$ 130 a R$ 880, a depender da infração, assim como a pontuação a ser atribuída na carteira nacional de habilitação que vai de quatro a sete pontos.

Segundo o anúncio, os próximos pontos a iniciarem o monitoramento são as Avenidas T-63, no Setor Bueno, e Santa Maria, no bairro Goiá. A fiscalização iniciará à medida que forem realizadas a energização pela Celg e a aferição pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro).