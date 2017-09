Canto da Primavera reúne mais de 40 atrações musicais em Pirenópolis

A 18ª edição do Canto da Primavera começa nesta quarta-feira (27), em Pirenópolis, na região central de Goiás. Ao longo das próximas duas semanas, a cidade vai ser palco de mais de 40 atrações musicais, entre artistas goianos e nacionais, e vai sediar dezenas de oficinas de música. A programação conta com shows de Marcelo Barra, Maria Eugênia, da carioca Mart’nália e vários outros.

O festival vai se dividir em dois finais de semana, começando no dia 27 de setembro e indo até 1º de outubro. Depois, a programação recomeça no dia 4 e se estende até o dia 8. A abertura do evento acontece nesta noite no Cine Pirineus.

De acordo com a Secretaria Estadual de Educação, Cultura e Eporte (Seduce), a recepção do evento será feita pela tradicional Banda Phoenix, seguida pela apresentação do show “Reformulando”, de Ricardo Leão. As apresentações musicais acontecem entre as quartas-feiras e o domingo.

Entre as atrações mais esperadas está a cantora Mart’nália, que faz o show “Mais Misturado” de graça no Cavalhódrimo da cidade. Ela é filha do cantor e compositor Martinho da Vila e dedica sua carreira ao Sampa, pop, rock, entre outros ritimos. A artista tem 10 CDs e 4 DVDs lançados.

O evento vai ter uma programação musical que engloba samba, MPB, por rock, música regional e clássica. Entre os nomes selecionados para essa edição estão Hamilton de Holanda, Mat’nália, Abluesados, Marcelo Barra, Mr Gyn, Maria Eugênia, Fernando Perillo, Casa Bizantina, Cláudia Vieira e Passarinhos do Cerrado.

Oficinas

Ao longo do festival vão acontecer 12 oficinas musicais. Assim como o festival, as oficinas acontecem em dois finais de semana. Cinco delas nos dias 28 e 29, e as outras sete, nos dias 5 e 6 de outubro, sempre das 8h às 12h30. As inscrições foram feitas até a última segunda-feira (25).