Polícia Civil conclui inquérito sobre morte de estudante de veterinária na UFG

Foi concluído o inquérito sobre a morte do estudante de medicina veterinária Lucas Mariano, de 21 anos, que morreu enquanto fazia a limpeza de um equipamento chamado “vagão forrageiro”, que possui lâminas para triturar e preparar a ração do gado, na Universidade Federal de Goiás (UFG), em Goiânia.

De acordo com a Polícia Civil (PC), o operador da máquina não verificou se tinha alguém na parte de dentro e ligou o equipamento. O suspeito não será autuado por homicídio, mas será autuado por negligência devido ao descuido que causou a morte do estudante.

O caso estava sob coordenação do delegado Delci Alves Rocha, do 25° Distrito Policial (DP).

O acidente aconteceu em junho deste ano no Campus Samambaia da Universidade Federal de Goiás (UFG). A vítima estava acompanhada de um amigo, quando aconteceu o infortúnio com a máquina, que processa a ração que é jogada no coxo para os animais.