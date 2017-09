Família é presa suspeita de usar bebê de 1 ano para cometer assaltos em Goiânia

Uma mulher, o marido e o cunhado dela foram presos suspeitos de assaltar casas e comércios de Goiânia. De acordo com a Guarda Civil Metropolitana da capital, o casal usava o filho de um ano de idade para sensibilizar as vítimas e seduzi-las para cometer os roubos. Um comerciante que não quis se identificar disse que chegou a oferecer comida para a criança e foi assaltado pelo trio.

Ele, que é dono de uma distribuidora de bebidas, disse que foi vítima da quadrilha na hora do almoço. “Eu vi que ela estava com o bebê no braço e falei que parecia que o bebê estava com fome. Aí eu a chamei de volta e falei que ia dar um torresmo, e entreguei o torresmo pra ela. Depois chegaram três homens, tinham dois armados.