Dupla que matou travesti a pedradas em Goiânia vai a júri popular nesta terça

A dupla acusada de matar a pedradas Allan José Calaça Júnior, de 27 anos, no dia 12 de julho de 2015, em Goiânia, vai a júri popular nesta terça-feira (26), às 8h30. Lucas Ferreira, de 29 anos, e Dionata Guimarães, de 24, confessaram o crime, chegaram a ser presos, mas, em função do excesso de prazo, foram soltos e aguardam o julgamento em liberdade.

Relembre

De acordo com informações da Polícia Civil (PC), Allan, que era travesti, foi abordado pelos autores do homicídio em uma rotatória no Bairro São Francisco, onde ele costumava ficar para oferecer programa. Lucas estava em um caminhão dirigido por Dionata, que prestava serviços para um transportador de carga. Ao se dirigirem para uma rua afastada no Setor Recreio São Joaquim, os três entraram no baú do veículo para terem relações sexuais. Porém, após o ato, um desentendimento entre a dupla e Allan gerou uma briga física. Lucas e Dionata apedrejaram a vítima até a morte. O corpo foi encontrado horas depois pela Polícia Militar (PM).

À época, a Delegacia Estadual de Homicídios (DIH) desvendou o crime após a análise de imagens de câmeras de segurança e a verificação de cerca de duas mil placas de caminhões. A dupla foi detida após uma denúncia de que um caminhão, com as características do procurado, visto nas imagens das câmeras de segurança, estava estacionado em frente a uma casa no Setor Residencial Carla Cristina. Ao chegar no local, os policiais confirmaram que aquele era o veículo buscado e, ao checarem o baú, encontraram várias camisinhas. Na casa, além dos autores, estava a irmã de Dionata, que afirmou não ter conhecimento nenhum sobre o crime.

Motivação

Segundo o delegado Valdemir Pereira da Silva, Lucas afirmou que tanto ele quanto Dionata tiveram relações sexuais com Allan. Já Dionata negou ter feito sexo e alegou que cometeu o assassinato por vingança, depois que a vítima jogou uma pedra em seu carro, semanas antes do crime. A investigação aponta que a motivação do homicídio está ligada à homofobia.