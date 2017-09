Dupla é presa com fuzis e R$ 250 mil em pasta base de cocaína em Goiânia

Dois homens, de 39 e 22 anos, foram presos na noite de segunda-feira (25), com dois fuzis e aproximadamente R$ 250 mil em pasta base de cocaína, na Avenida Bacuri, no Parque Santa Rita, em Goiânia.

De acordo com a Polícia Militar (PM), durante a operação, foram encontrados com os suspeitos os dois fuzis, um deles com numeração raspada, mas ambos de fabricação americana e com dois carregadores cada, além de várias munições. Também foram apreendidos 16 tabletes de pasta base de cocaína.

A dupla e os objetos foram encaminhados para a Central de Flagrantes de Goiânia.