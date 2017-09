Correios preparam concurso para próximos dias em Goiás com salários de até R$ 4 mil

A Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (Correios) confirmou que o edital do seu novo concurso público deverá ser publicado nos próximos dias. A previsão é que as inscrições comecem jpa primeira quinzena de outubro. A quantidade de vagas disponibilizadas ainda não foi anunciada, mas já foi informado que os cargos serão para as áreas de engenharia, saúde e segurança, com exigência dos níveis médio ou superior. As informações são do JC Concursos.

O certame será realizado pelo Instituto Americano de Desenvolvimento (Iades) e as oportunidades serão oferecidas em todos os Estados do País, incluindo Goiás, com exceção de Mato Grosso. As remunerações vão de R$ 1.876,43 a R$ 4.903,05.

Como benefícios, os Correios oferecem vale-alimentação/refeição, vale-transporte, auxílio-creche ou auxílio-babá, auxílio para os filhos dependentes portadores de deficiência física, assistência médica e odontológica ambulatorial extensiva aos dependentes durante o período de experiência e, após este prazo, assistência médica e odontológica compartilhada, extensiva aos dependentes, em ambulatório próprio e rede credenciada.