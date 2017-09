Comércio começa a contratar temporários para o final do ano, em Goiânia

om o final de ano chegando, o comércio abre oficialmente a época de contratação de funcionários temporários. Muitos candidatos buscar a oportunidade com o intuito de permanecer no emprego após as festas de Natal e Ano Novo. E para quem quer um trabalho, o Sindilojas traz uma boa notícia: a expectativa é de aumento de 4% nas admissões.