Campanha busca doadores de medula óssea em Goiânia

A Secretaria Municipal de Trânsito, Trânsito e Mobilidade (SMT), realiza nesta terça-feira (26), a campanha “Blitz pela Vida” em busca de doadores de medula óssea, em Goiânia.

Durante todo o dia, agentes de trânsito recebem cidadãos que querem se tornar doadores na sede do órgão, no Setor Bela Vista. A intenção é aumentar o cadastro de novos doadores. ‘Montamos uma estrutura em parceria com o Hemocentro para receber o cidadão que tenha o interesse de compartilhar esperança aos que necessitam’, afirma o secretário da SMT, Fernando Santana.

Segundo o secretário, o transplante de medula óssea pode ser a única alternativa de tratamento para crianças ou adultos com leucemias, linfomas, alguns tipos de anemias e outras doenças hematológicas. “Nossa intenção é conscientizar a população sobre a importância de fazer o cadastro e doação e contribuir diretamente para a cura e o bem-estar dessas pessoas”, finaliza Santana.

O interessado pode comparecer na sede da SMT, na Avenida Laudelino Gomes, 250, no Setor Bela Vista, até às 16h. Há no local um banco de coleta de novos cadastros do Hemocentro.