A adolescente Brenda Cristina Ferreira, de 17 anos, morreu em um acidente de carro no km 12 da GO-020, em Senador Canedo. Ela estava acompanhada do namorado, de 27 anos, que ficou ferido.

De acordo com testemunhas, um Fiat Uno bateu no VW Jetta onde estava o casal, e atingiu um poste, que caiu sobre o carro de Brenda e do namorado. O rapaz estava dirigindo o veículo, foi socorrido e encaminhado para um hospital da cidade.