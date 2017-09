Falta de energia elétrica prejudica abastecimento de água em Senador Canedo

As explosões de pelo menos dois transformadores provocaram o corte no fornecimento de energia e água na cidade de Senador Canedo.

Segundo informações, o problema começou neste sábado (23), por volta de 21 horas, atingindo vários bairros, entre eles a Vila São Sebastião, Residencial Paraíso e parte da Vila Santa Rosa.

Devido a interrupção de energia, a Agência de Saneamento da cidade informou que está com problemas para manter o tratamento e o abastecimento de água. “Não estamos tendo falta de água, nem racionamento, porém nossa reserva está no limite do consumo”, afirmou a assessoria de imprensa da Prefeitura.

Ainda de acordo com a assessoria, o problema foi comunicado ontem para a Celg, que não passou uma previsão para o restabelecimento total da energia elétrica.