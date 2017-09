Em manhã de quebra de recorde de público, São Paulo e Corinthians empatam no Morumbi

São Paulo e Corinthians fizeram um grande clássico na manhã deste domingo (24) no Morumbi, na capital paulista. Em partida válida pela 25ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, os rivais empataram em 1 a 1 em duelo que teve o maior público do futebol brasileiro no ano: 61.142 pessoas. Petros marcou para o Tricolor e Clayson igualou para o Alvinegro.

Com este resultado, o São Paulo foi a 28 pontos e subiu para o 15º lugar, saiu momentaneamente da zona de rebaixamento para a Série B, mas ainda pode ser ultrapassado e retornar para o grupo dos quatro últimos até o fim da rodada. Já o Corinthians segue na liderança e agora tem 54 pontos. O Tricolor volta a campo pelo Campeonato Brasileiro no próximo domingo (1°), diante do Sport, no Morumbi. No mesmo dia, o Timão encara o Cruzeiro, no Mineirão.

O JOGO

O clássico começou bem jogado e, logo no primeiro minuto, o São Paulo quase abriu o placar. Hernanes ficou com a sobra na entrada da área e bateu por cima. Aos 27 minutos, Petros tabelou com Cueva e acertou um belo chute para abrir o placar e deixar o Tricolor na frente. Domínio do time da casa até o apito do árbitro.

Na etapa final, o São Paulo continuou melhor e só não ampliou porque Cássio fez grandes defesas. No melhor estilo Corinthians 2017, aos 32 minutos, Rodriguinho roubou a bola de Júnior Tavares na linha de fundo, driblou o lateral e cruzou na área. Romero bateu de primeira e Sidão fez a defesa. No rebote, Clayson ajeitou e bateu forte para deixar tudo igual.

Já nos acréscimos, aos 46, o Tricolor teve a grande chance da vitória. Hernanes cobrou falta na área e Jucilei desviou. A bola tinha a direção do ângulo, mas o goleiro corintiano saltou e deu um tapa na bola para garantir o empate.