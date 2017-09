Corrida contra o crack movimenta o sábado em Aparecida

Foi realizada, no início da noite deste sábado, 23, a 7° edição do projeto “Aparecida Correndo Pela Vida – Contra o Crack”. A corrida aconteceu na Avenida Independência e teve 1,3 mil competidores nas categorias de maratoninha para crianças de até 12 anos, infanto-juvenil, corredores de Aparecida, e a categoria geral para atletas de todo o Brasil com percursos de 5 e 10 quilômetros. Centenas de pessoas acompanharam a corrida que teve duração de quase duas horas até a chegada do último colocado.

“Esta maratona é uma forma de conscientizar a população para o não uso das drogas, um mal que vem corrompendo a sociedade e desestruturando muitos lares do município e no mundo todo. A Prefeitura realiza esta ação, dentre outras inúmeras ao longo do ano, com o objetivo de cuidar das pessoas que necessitam de um olhar especial. Estaremos, constantemente, criando mais projetos que incentivam ao esporte e a saúde”, destacou o prefeito Gustavo Mendanha ao lado da primeira-dama e secretária de Assistência Social, Mayara Mendanha.

De acordo com o coordenador do projeto, o vice-prefeito e secretário de Governo, Veter Martins, o Aparecida Correndo Pela Vida – Contra o Crack é um sucesso e referência para todos os municípios. “Essa corrida passou a estar não somente no calendário de Aparecida, mas também, na do atletismo do país. Desde a primeira edição, o site da corrida obteve mais de 200 mil acessos por pessoas de vários países. Essa campanha de combate às drogas, esta sendo realizada desde o início de setembro com palestras motivacionais, seminários, blitz educativa e agora o encerramento com a corrida. As últimas edições totalizou mais de 20 mil inscritos e mais de 80 mil participantes”, destacou.

O deputado Federal Daniel Vilela (PMDB) também participou do evento e parabenizou os organizadores. “A causa é muito importante e o esporte, assim como a educação, é o meio mais eficaz de tirar as crianças e adolescentes das ruas, suscetíveis aos marginais e às drogas. Aparecida está, mais uma vez, de parabéns em promover esse evento”, enfatizou o deputado.

A vencedora da categoria 5 quilômetros feminino, Rosimeire de Oliveira Souza, 54, é atleta profissional e faz prova de rua há 35 anos. Para ela o esporte é um meio de conscientizar a população sobre o não uso de drogas. “Estou sempre motivada a participar de provas que defendem uma causa como essa de Aparecida. O esporte é fundamental na prevenção das drogas, proporciona saúde, disciplina e uma vida melhor”, afirmou a corredora.

O portador de necessidades especiais, Valdemar Antônio de Oliveira, 49, venceu, pela 4ª vez consecutiva, a corrida na categoria PNE no percurso de 10 quilômetros. “Outras cidades deveriam seguir o exemplo de Aparecida e realizar campanhas como essa. É uma honra fazer parte desse projeto que visa combater as drogas, impedir a erradicação desse mal e, ao mesmo tempo, incentiva o esporte que é essencial para a inclusão e para a superação”, declarou o cadeirante após vencer a corrida.

Os participantes de todas as modalidades da corrida ganharam medalhas. Os três primeiros lugares da maratona dos adultos receberam prêmios em dinheiro, sendo de R$ 800,00 (1º lugar), R$ 500,00 (2º lugar) e R$ 300,00 (3º lugar), além de medalhas e troféus. Para as crianças, o evento contou ainda com pipoca, frutas, algodão doce, pula-pula, escorregador e atividades recreativas. Já os adultos contaram com show de acrobacias com motocicletas.

Rede – Aparecida de Goiânia é pioneira no tratamento e combate ao vício das drogas. O município conta com 10 unidades de Centros de Convivência e casas de recuperação espalhadas pela cidade que trabalham com crianças, adolescentes e jovens. Além de realizar um trabalho conjunto com outras unidades como a Lapidano Tesouro, Credec, Centro POP e outras instituições.

“São muitas ações voltadas para este assunto. Ao longo do ano promovemos palestras, e concientizamos as pessoas sobre os males que as drogas podem ocasionar em suas vidas. Trabalhamos também com pessoas que já estão em estado de drogatição, em parceria com a Secretaria de Saúde, que passa por um processo de identificação e em seguida são encaminhadas para as unidades de saúde para que recebam o tratamento adequado”, explicou a primeira-dama e secretária de Assistência Social, Mayara Mendanha.