Casal que usava tornozeleira por crime de tráfico é preso novamente em Goiânia

Um casal foi preso em flagrante nesta quinta-feira (21), por tráfico de drogas no setor Recanto do Bosque, em Goiânia. Wellington Gonçalves Araújo, de 20 anos, e Farzanna Thanna Oliveira Akram, de 18 anos, já usavam tornozeleira eletrônica por terem sido detidos em junho deste ano por tráfico de drogas e posse de arma de fogo. Na ocasião, ambos foram soltos pela Justiça para responder o inquérito em liberdade.

Policiais civis da 21ª DDP foram, então, à residência do casal intimar ambos para atos do respectivo processo e acabaram encontrando drogas, uma balança de precisão, uma arma calibre 32, seis munições do mesmo calibre do revolver e um quantia em dinheiro, na casa onde ambos moravam.

Tanto Wellington quanto Farzanna possuem mais de uma passagem pela polícia. Wellington já foi preso em outubro e dezembro de 2016, e no mês de junho deste ano, o que contabiliza quatro prisões pelo mesmo crime. Farzanna foi apreendida antes da maior idade por furto, em junho, junto do namorado, foi presa por tráfico e porte ilegal de arma de fogo.