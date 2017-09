Canto da Primavera e o espetáculo com o humorista Marco Luque são as principais atrações da semana

A cidade histórica de Pirenópolis recebe, de quarta-feira até domingo, um verdadeiro time de músicos de vários gêneros que devem encantar os moradores e turistas no festival Canto da Primavera. O evento é dividido em duas partes e na semana de abertura as atrações da programação são Francis Hime e Olívia Hime e o músico Ricardo Leão. Outro destaque cultural é o espetáculo 1, 2, 3 Testando!, do humorista Marco Luque, sábado, no Teatro Rio Vermelho. A agenda ainda tem na sexta show com Nego do Borel e João Neto & Frederico na festa universitária Engenhoca no Goiânia Arena. Acompanhe e divirta-se!

TERÇA-FEIRA

Almir e Renato

Os amigos de longa data Almir Sater e Renato Teixeira (foto) se apresentam, às 19h30, no penúltimo show da temporada do projeto Flamboyant In Concert. O repertório é baseado no disco Ar, que conquistou o prêmio de Melhor Álbum de Música de Raízes Brasileiras na 17ª edição do Grammy Latino. Clássicos como Romaria, A Chalana, Tocando em Frente, Amanheceu, Peguei a Viola e Comitiva Esperança também devem fazer parte da apresentação. Ingressos esgotados. Deck Parking Sul (Piso 1) do Flamboyant Shopping Center (Av. Jamel Cecílio, nº 3.300, Jardim Goiás).

Teatro

Dois grandes intérpretes da música, Cláudia Garcia e João Marcelo, se apresentam juntos no show Nós Dois – Cantando Sentimentos, às 20 horas, no Teatro Sesi. No repertório, clássicos da MPB como João e Maria, Samba em Prelúdio, Um Dia de Domingo, Saigon e Todo Sentimento. A banda é formada pelos músicos Léo Araújo (baixo), Matheus Guerra (guitarra) e Ricardo de Pina (bateria). Ingressos: doação de 2 kg de alimentos ou um livro literário. Av. João Leite, nº 1.013, Setor Santa Genoveva. Informações: 3269-0800.

QUARTA-FEIRA

Primavera

Com uma programação dividida em duas semanas, o festival Canto da Primavera 2017 começa quarta-feira com uma maratona de shows e oficinas em Pirenópolis. Na abertura, show com Ricardo Leão no Cine Pireneus. Na primeira semana, terão ainda apresentações de Francis Hime e Olívia Hime, Rogério Caetano e seus convidados Cristóvão Bastos e Marcos Pereira, Leon Gandelman Trio e Júlio Bittencourt. Já de 4 a 8 de outubro, nomes como Martn’ália e do bandolinista Hamilton de Holanda e a cantora Mariana Aydar apresentam o Baile do Almeidinha no Cavalhódromo. Toda a programação é gratuita. Informações: www. cantodaprimavera. seduce.go.gov.br.

QUINTA-FEIRA

Canta Cerrado

Um encontro vai reunir no palco do Teatro Sesi de quinta até domingo, às 20 horas, músicos de Goiânia, Anápolis, Itumbiara, Senador Canedo e Aparecida de Goiânia selecionados no Festival Canta Cerrado. Promovido pelo Sesi em parceria com a TV Anhanguera, o evento contempla os artistas goianos da indústria e da comunidade e recebeu nesta edição mais de 400 inscritos divididos nas categorias Composição Inédita e Interpretação. Entrada franca. Av. João Leite, nº 1.013, Setor Santa Genoveva. Informações: 3269-0800.

SEXTA-FEIRA

Funk e sertanejo

A dupla goiana João Neto & Frederico e o funkeiro Nego do Borel são as principais atrações da 9ª edição da festa universitária Engenhoca, a partir das 22 horas, no Goiânia Arena. Os irmãos sertanejos gravaram o primeiro CD em 2004. Desde então, acumulam sucessos como Lê Lê Lê, Tá Combinado e Saudade do Caramba. Borel traz hits como Não Me Deixe Sozinho, Hoje é Dia de Maldade e Você Partiu Meu Coração. Os ingressos custam R$ 70 (unissex) com open bar. Av. Fued José Sebba, Jardim Goiás. Informações: 99426-6057.

Infantil

A Cia. Flor do Cerrado inicia a circulação com o musical infantil O Pequeno Príncipe, na Praça Céu das Artes, em Aparecida de Goiânia. Serão duas apresentações, uma às 9 e a outra às 14 horas. A direção é de Danilo Felipe. No elenco, Sandra Clecys, Paulo Roberto, Iorhana Fernandes, Matheus Martins e Anna Bê. O espetáculo é baseado no clássico do escritor Francês Antoine de Saint- Exupéry. As próximas cidades na rota são Trindade, Inhumas, Caldas Novas, Piracanjuba, Bela Vista de Goiás e Anápolis. A entrada é franca. Informações: 98145-8939 ou 98559-1763.

SÁBADO

Humor

O humorista Marco Luque apresenta o espetáculo 1, 2, 3 Testando!, às 21h30, no Teatro Rio Vermelho. Além da presença dos personagens mais carismáticos, como Jackson Five, Mustafary (foto) e Silas Simplesmente, o show conta com a participação especial de Fernandinho Beat Box. O rapper já se apresentou ao lado de artistas como Gabriel Pensador, Marisa Monte, Seu Jorge e Marcelo D2. Ingressos: De R$ 40 (meia-entrada) a R$ 120 (inteira). Rua 4, nº 1.400, Centro. Mais informações: 3219-3300.