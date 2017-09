Acidente entre ônibus e caminhão deixa trecho da BR-153 congestionado

Uma colisão traseira entre um ônibus e um caminhão no km 503 da BR-153, no Bairro Santo Antônio, em Goiânia, deixa o trânsito congestionado na rodovia, na manhã desta segunda-feira (25).

O ônibus bateu na traseira do caminhão, no sentido norte, cerca de 200 metros do viaduto que fica sobre a Avenida Contorno, que dá acesso ao Parque das Laranjeiras, em frente ao Hospital de Medicina Alternativa. Há pelo menos dois feridos, um deles preso em ferragens. Os Bombeiros e a Polícia Rodoviária Federal estão no local.

Ainda não há informações sobre interdição total ou parcial da BR no km 503, onde ocorreu o acidente no sentido Goiânia/Anápolis.

O caminhão, com placa de Cianorte (PR), carregado de polvilho de mandioca, já foi retirado da rodovia. Os oito passageiros, que saíram de Curitiba para Goiânia, já seguiram viagem em outro ônibus da mesma empresa.

