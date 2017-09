Tremor de magnitude 3,2 é registrado entre Mutunópolis e Estrela do Norte

O Observatório Sismológico da Universidade de Brasília (Obsis/UNB) registrou nesta quinta-feira (21) um tremor de magnitude 3,2 entre as cidades de Mutunópolis e Estrela do Norte, na região norte de Goiás. Moradores contaram que sentiram o sismo por volta das 5h30, mas não há informação de danos.

“Eu estava arrumando para ir para a escola quando tremeu. Foi rápido e forte, mas não ao ponto de me desequilibrar. Pareceu um trovão”, contou ao G1 o estudante João Victor Formazier D´Avila Santos, de 15 anos, que mora em Estrela do Norte.

Moradora de Mutunópolis, a enfermeira Rosa Eli Soares dos Santos, de 38 anos, disse que acordou por causa do sismo. “Estava deitada, acordei com o barulho estranho. Levantei e sai para olhar se era chuva, mas não tinham nem nuvem. Fiquei com medo por não saber ao certo o que era”, relatou.

De acordo com o Obsis, no mesmo o local do epicentro do tremor, já foram registrados 11 tremores com magnitudes acima de 3.0 desde 2010.