Primavera chega e aumenta a possibilidade de chuvas em Goiás

Exatamente às 17h02 desta sexta-feira (22), inicia a primavera, e com ela as nuvens voltam a aparecer e aumentam as possibilidades de chuvas em Goiás, aponta o Núcleo de Meteorologia e Hidrologia da Secretaria de Desenvolvimento (SED).

Há um aumento significativo de nuvens nas regiões Centro/Oeste/Sudoeste, com possibilidade de pancadas de chuvas isoladas nessas regiões. Isso ocorre porque um sistema de baixa pressão favorece à formação de nuvens, embora ainda haja pontos no Estado que requerem atenção especial por conta da baixa umidade do ar.

Nesta sexta, a região Sul do Estado terá as temperaturas mais altas, e umidade relativa do ar variando entre 25% e 59%. Esta região deve ter temperatura mínima em torno de 18°C e a máxima em torno de 35°C graus. Já região Norte terá mínima de 18°C e máxima de 32°C, com umidade do ar variando entre 33% e 72%.

As temperaturas mais amenas serão encontradas nas regiões Leste e Central do Estado. A região Leste apresentará mínima de 16°C e máxima de 25°C, com umidade relativa do ar variando entre 41% e 70%. A região Central terá mínima de 18°C e máxima 28C°, com umidade relativa do ar variando entre 31% e 68%.

Goiânia terá mínima de 19°C e máxima de 32°C, com umidade do ar variando ente 29% e 65%.

Em todas as regiões goianas, inclusive para a capital, a previsão do tempo aponta para variação de nuvens, com chance pequena de pancadas de chuva localizadas.