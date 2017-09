Mulher é baleada durante discussão com ex-marido no setor Bueno, em Goiânia

Uma mulher foi baleada durante uma discussão com o ex-marido na Avenida T-62, no setor Bueno, em Goiânia. O caso aconteceu na tarde desta quinta-feira (21).

De acordo com a Polícia Militar (PM), o homem não aceitava o término do relacionamento e atirou contra a vítima. A mulher foi atingida por quatro disparos. Ela está inconsciente no local e aguarda o socorro. O Corpo de Bombeiros já foi acionado para prestar o atendimento. O suspeito do crime conseguiu fugir.