MP pede aplicação de multa para clube e CBF e instalação de catraca biométrica nos clássicos

É abrangente a ação civil pública protocolocada pelo Ministério Público de Goiás (MP-GO) que pede que o clássico entre Vila Nova e Goiás, no dia 14 de outubro, pela Série B, seja com torcida única. A ação se estende para todos os jogos entre os dois rivais e ainda pede multa de R$ 1 milhão ao Goiás e à CBF, em conjunto, e instalação de catracas biométricas e setorização no Estádio Serra Dourada.

Em uma fundamentação de 41 páginas, o MP pede a concessão de tutela antecipada para determinar que Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e Federação Goiana de Futebol (FGF) permitam clássicos entre Goiás e Vila Nova só com torcida única até que “medidas eficientes e eficazes de segurança” sejam executadas pela Agetop, órgão que administra o Serra Dourada. O pedido em caso de descumprimento é de multa de R$ 1 milhão por jogo realizado para as duas entidades – CBF e FGF.

A ação também pede a determinação para que Goiás e Vila Nova não vendam ingressos para os visitantes nos clássicos entre eles, sob pena de multa de R$ 500 mil por jogo realizado em descumprimento. Outro pedido é para que seja a Agetop condenada a “garantir condições de segurança para realização dos jogos Goiás x Vila Nova e Vila Nova x Goiás, no Estádo Serra Dourada, através da implantação de catraca biométrica para identificação de torcedores e disponibilização de local específico, isolado e controlado para alocação das torcidas organizadas (setorização)”.

Por fim, a ação pede que a CBF e o Goiás sejam condenados a pagar R$ 1 milhão por danos morais coletivos e danos sociais ocasionados na partida de 24 de junho, em que torcedores de Goiás e Vila Nova, em jogo com mando de campo do clube esmeraldino, brigaram na geral do Serra Dourada.

No dia 24 de junho, no clássico do 1º turno, torcedores de Goiás e Vila Nova desceram para o setor da geral e protagonizaram cenas de violência. Um torcedor esmeraldino ficou estirado no chão, parecendo desacordado, mas se levantou em seguida, após a Polícia Militar agir para separar os brigões. Os dois clubes foram punidos no STJD por causa da pancadaria e tiveram de jogar com portões fechados.

O Vila Nova chegou a jogar fora de Goiânia uma vez e mandou outras três partidas com portões fechados. O Goiás teve cinco jogos sem público.