Dia do contador: Profissão chega a um novo patamar

Neste dia 22 de setembro é comemorado o Dia do Contador. Nesta mesma data, no ano de 1945, o então presidente Getúlio Vargas assinava o Decreto-lei nº 7.988, criando o primeiro curso superior de Ciências Contábeis do Brasil, na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Esse ano completa 72 anos de legalização da profissão.

Há um leque de oportunidades de dar inveja às outras profissões. O contador é uma figura importantíssima na rotina de uma empresa, pois é através das atividades exercidas por este profissional que a empresa trata de sua área financeira, econômica e patrimonial. Ele elabora demonstrações contábeis e estuda os elementos que compõem o patrimônio monetário das companhias. O profissional também tem a função de sugerir ações aos seus clientes para que eles solucionem possíveis entraves financeiros dentro de suas empresas. Ele deve sempre estar atento às atualizações das leis e às datas das obrigações fiscais, sendo uma grande responsabilidade, já que a saúde financeira dos negócios depende da qualidade de seus serviços.

Parabéns a todos os contadores, que trabalham com zelo pelo patrimônio público e privado, contribuindo sempre para o desenvolvimento social e econômico do nosso país!