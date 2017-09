Confira a programação completa do Canto da Primavera 2017

Homenagem ao mestre Vinícius de Moraes. O baile perfumado de Almeidinha. A voz malemolente de Mart’nália. O Canto da Primavera 2017 começa já na próxima quarta-feira (27) e coloca o holofote nos grandes instrumentistas e vozes da música popular brasileira. Com uma programação dividida entre duas semanas (27 de setembro a 1º de outubro e de 4 a 8 de outubro), o festival reúne cantores, bandas e instrumentistas para maratona de shows em Pirenópolis. O POPULAR publica em primeira mão a programação completa do evento.

Na primeira etapa, nomes como Ricardo Leão, Francis Hime e Olívia Hime, Rogério Caetano e seus convidados Cristóvão Bastos e Marcos Pereira, Leon Gandelman Trio e Júlio Bittencourt se dividem em shows no Cavalhódromo e no Cine Pireneus. Há ainda oficinas de diferentes temas, como Música Antiga, Musicoterapia e Música e Cena. As inscrições estão abertas até a próxima segunda-feira e podem ser feitas pelo site www.cantodaprimavera.seduce.go.gov.br.

Nos shows da primeira semana, o destaque fica por conta do espetáculo de Olívia e Francis Hime, que trazem um concerto recheado de composições de Vinicius de Moraes. Já no final de semana, o goiano-brasiliense Rogério Caetano leva o seu mais recente trabalho para os palcos do Canto 2017. No sábado, o jazz rola solto em performances de Beatles. Canções como Hey Jude e Yesterday serão apresentadas ao público.

Segunda semana

Para a segunda semana de Canto da Primavera, Martn’ália embala Pirenópolis na sexta-feira, dia 6 de outubro, com o seu som que une, de uma só vez, pop, rock, xote e diversos outros ritmos. O show +Misturado traz os principais sucessos da cantora, além de grandes composições de Caetano Veloso, Geraldo Azevedo, Djavan e Gilberto Gil.

No sábado, 7 de outubro, o bandolinista Hamilton de Holanda e a cantora Mariana Aydar apresentam o Baile do Almeidinha. O show promove um show performático de gafieira contemporânea, com sucessos populares de compositores como Luiz Gonzaga, Tom Jobim e Adoniran Barbosa. O show será realizado no Cavalhódromo.

No último dia de evento, o Cine Pirineus abre suas portas para os shows Nóis é Jeca Mais é Jóia, com Juraíldes da Cruz e banda, e o da dupla André e Andrade. Na programação, as oficinas também seguem pela segunda semana, com cursos de Baixo, Percussão, Voz e Piano e Musicalização Infantil.

Janela goiana

Selecionados por uma comissão especializada, o Canto da Primavera ainda apresenta 30 artistas do Estado dos mais diferentes gêneros musicais. Nomes como Abluesados, Fabiano Chagas, Maria Eugênia e Marcelo Barra divide o palco com Sabab Moraes, Mr. Gyn, Grace Carvalho, Chá de Gim, Claudia Vieira, entre outros. Toda a programação é gratuita e aberta a todos os públicos.

SERVIÇO

Programação nacional: Canto da Primavera 2017

27 de setembro – 1º de outubro

4 a 8 de outubro

Atrações:

Ricardo Leão

Data: 27/09

Local: Cine Pireneus

Francis Hime e Olívia Hime

Data: 28/09

Local: Cine Pireneus

Rogério Caetano convida Cristóvão Bastos e Marcos Pereira

Data: 29/09

Local: Cine Pireneus

Leo Gandelman Trio e Júlio Bittencourt – “Jazz Beatle”

Data: 30/09

Local: Cavalhódromo

Marcos Valle e Azymuth

Data: 04/10

Local: Cavalhódromo

Marcos Lobo Quinteto e Paula Santoro

Data: 05/10

Local: Cine Pireneus

Mart’nália

Data: 06/10

Local: Cavalhódromo

Baile do Almeidinha – Hamilton de Holanda e Orquestra

Data: 07/10

Local: Cavalhódromo