Caseiro é preso suspeito de estuprar neto de 4 anos durante almoço de família em Goianésia, GO

Um caseiro, de 52 anos, foi preso suspeito de estuprar o neto, de apenas 4, em Goianésia, região central de Goiás. Segundo a Polícia Civil, o crime foi cometido durante um almoço em família na fazenda onde o homem trabalha e vive com a mulher, na zona rural da cidade. O avô nega as acusações.

O suspeito foi preso na quarta-feira (20). De acordo com a delegada Poliana Bergamo, responsável pelo caso, a criança foi quem contou do abuso para o pai, já em casa, quando tomava banho.

“A família foi almoçar na fazenda no último dia 3 e em um dado momento, o caseiro chamou o neto para ajudá-lo a encher uma caixa d´água, momento em que ambos se afastaram. Depois que voltaram para casa, durante o banho, o menino afirmou que estava com dores na região íntima, que o vovô havia ‘brincado’ com ele e que não queria mais visitá-lo na fazenda”, disse ao G1.