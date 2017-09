CarnaGyn agita foliões neste sábado em Goiânia

Os foliões do Bloco Me Abraça deverão retirar os abadás nesta sexta-feira (22), das 9h às 21h, no local do evento. Já quem for participar do Bloco Eu Voltei, pode retirar na Churrascaria Favo de Mel, no Setor Sul, em Goiânia. No sábado serão entregues abadás dos dois blocos no local do evento.