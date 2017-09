Caged: Goiás gera 1.834 vagas de emprego em agosto

Goiás abriu 1.834 vagas de emprego formal em agosto, uma alta de 0,15% sobre o estoque do mês anterior, conforme dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) divulgados nesta quinta-feira (21) pelo Ministério do Trabalho. O resultado decorre de 47.670 admissões e 45.836 demissões.

No acumulado do ano, o estado registrou um saldo positivo de 47.930 novos postos de trabalho, um crescimento de 4,03% em relação ao final do ano passado.

O resultado foi puxado pelo setor de construção civil, que gerou 1.006 postos formais (+1,38%) em agosto. Em seguida, veio o comércio, com 663 novas vagas (+0,23%). Outros segmentos com resultado positivo foram indústria de transformação (386 postos), agropecuária (312 vagas) e indústria extrativa mineral (37 postos).

Por outro lado, o setor de serviços lidera o fechamento de postos, com 441 empregos encerrados no mês. Em seguida, estão serviços industriais de utilidade pública (-118) e administração pública (-11).

Segundo o Caged, entre os municípios, o maior saldo foi registrado na capital, com 1.292 novas vagas, um crescimento de 0,28%. Aparecida de Goiânia registrou 1.086 novos postos (1,07%). O melhor crescimento porcentual foi de Cristalina, com 7,32%, relativos à abertura 1.051 novas vagas. Caldas Novas (425) e Mineiros (393) também se destacaram entre os municípios com saldo positivo.

Nacional

O Brasil abriu 35.457 vagas de trabalho com carteira assinada em agosto. Foram 1.254.951 admissões e 1.219.494 desligamentos. Segundo o Caged, agosto foi o quinto mês seguido com mais vagas de trabalho formal abertas do que fechadas em todo o País.

A região Nordeste foi a que registrou a maior abertura de vagas (19.964). No total, 19 estados registraram saldo positivo. São Paulo e Santa Catarina tiveram o melhor desempenho, com saldo de 17.320 e 6.130 respectivamente.