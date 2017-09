Suspeito de tráfico morre em troca de tiros com a Rotam em Goiânia

Um homem morreu e dois foram presos durante ação da Rotam contra o tráfico de drogas no Parque Buritis, em Goiânia. A ocorrência foi registrada na madrugada desta quarta-feira (20).

Segundo a PM, uma equipe do Rotam Comando, em patrulhamento tático pela região, flagrou dois veículos em atitude de suspeição: dois indivíduos em um carro estavam entregando uma sacola com substâncias entorpecentes para pessoas que estavam em outro veículo.

Depois que a polícia deu início ao procedimento abordagem, ambos os carros evadiram. Em seguida, a Rotam iniciou acompanhamento e acionou apoio.

Posteriormente, o primeiro carro foi visto com apenas um dos suspeitos, que foi abordado e indicou a residência do segundo. Na casa apontada, a polícia encontrou tabletes de maconha, porções de cocaína, basta-base, comprimidos de LSD e balança de precisão, além de várias munições dos calibres 9 mm, .38 e . 32.

Nas imediações da residência, a equipe da Rotam Comando foi informada por transeuntes sobre um indivíduo havia entrado na mata portando um objeto similar a arma de fogo. Policiais fizeram o adentramento e relatam que, durante o procedimento de varredura, foram surpreendidos por disparos de arma de fogo.

A equipe revidou os disparos e atingiu o criminoso. Em poder do suspeito foram encontradas duas armas de fogo: um revólver Taurus Calibre .38 e outro revólver Taurus calibre .32, com munições intactas e deflagradas. O socorro foi acionado, mas o indivíduo foi resgatado e veio a óbito no hospital.