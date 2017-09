MPF investiga falta de segurança em eventos na UFG após estudante ser morto a tiros

O estudante foi morto durante uma festa dentro da UFG, na sexta-feira (15), no gramado entre o Centro de Convivência da UFG e a Faculdade de Artes Visuais (FAV), no Setor Itatiaia. A confusão teria acontecido após um esbarrão na saída do banheiro do evento. Um jovem que trabalhava no caixa foi baleado e socorrido.