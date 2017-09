Motorista do caminhão sem freio que atropelou e matou bebê em Goiânia é ouvido na Dict

O motorista do caminhão suspeito de atropelar e matar o bebê de 1 ano e 7 meses, na Rua Contorno, no Setor São Judas Tadeu, em Goiânia, chegou, na tarde desta terça-feira (19), na Delegacia Especializada em Investigações de Crimes de Trânsito (Dict) para prestar depoimento.

O caso aconteceu na noite de segunda-feira (18). Segundo a Polícia Civil (PC), a menina foi atingida pelo veículo quando trafegava sentada em um velocípede que era empurrado pela mãe.

De acordo com a Dict, o motorista seguia na mesma pista, mas na direção contrária e, em determinado momento, o caminhão perdeu os freios, desceu de ré e acertou mãe e filha. Na batida, a criança não resistiu. A mãe teve escoriações. Após a colisão, o condutor abandonou o veículo e fugiu do local do acidente, como é possível observar nas imagens de uma câmera de segurança da vizinhança.