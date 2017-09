Homem suspeito de atear fogo no Jardim Botânico, em Goiânia, é preso

Um homem foi preso, na tarde desta quinta-feira (21), suspeito de colocar fogo no Jardim Botânico, em Goiânia. De acordo com o delegado Luziano Severino Carvalho, uma mulher teria visto o rapaz cometer o crime e acionou os guardas do parque. Ele foi conduzido à Delegacia Estadual de Repressão a Crimes Contra o Meio Ambiente (Dema).

Ainda segundo o delegado, o suspeito disse que teria começado o incêndio com palitos de fósforo, mas nada foi encontrado com ele. O investigador contou também que a mulher que viu a situação deve ser intimada para prestar depoimento.

Na última terça-feira (19), os Bombeiros também foram acionados para combater um incêndio de grandes proporções no mesmo parque. Cinco viaturas participaram do combate. Foram usados cerca de 12 mil litros de água e abafadores. O trabalho durou mais de oito horas. Cerca de 75 mil metros quadrados já foram queimados.