Fla e Sport garantem vaga nas quartas de final da Sul-Americana

O Flamengo confirmou a sua classificação para as quartas de final da Copa Sul-Americana com uma vitória convincente sobre a Chapecoense. Após empate sem gols no jogo de ida, na Arena Condá, em Chapecó (SC), o time carioca goleou por 4 a 0 no Luso-Brasileiro, nesta quarta-feira (20), no Rio.

Classificado, o Flamengo pode enfrentar mais um brasileiro na sequência da Copa Sul-Americana. O próximo adversário do time rubro-negro sai do confronto entre Fluminense e LDU. No jogo de ida, o clube tricolor venceu por 1 a 0 e decide a vaga nesta quinta-feira (21), no Equador.

Empurrado pela torcida, o time carioca partiu para o ataque no início e abriu o placar logo aos 6 minutos. Trauco descolou lançamento longo para Guerrero, que tentou driblar o goleiro Jandrei. A bola sobrou para Cuéllar tocar ao gol vazio. A defesa reclamou impedimento.

Sem diminuir o ritmo, o time da casa não demorou para ampliar. Aos 21 minutos, Everton Ribeiro lançou Guerrero pela esquerda e o centroavante tocou para Willian Arão completar.

A Chapecoense tentou responder ainda na primeira etapa, principalmente em jogadas individuais de Penilla, mas parou em Diego Alves.

Na segunda etapa, a superioridade do Flamengo se manteve e, mesmo sem forçar, o time carioca marcou pela terceira vez aos 17 minutos. Pará cobrou falta, Guerrero cabeceou e, no rebote de Jandrei, o zagueiro Juan completou. A bola ainda bateu novamente no goleiro da Chapecoense e na trave antes de entrar.

Nos minutos finais, o time de Reinaldo Rueda só administrou a vantagem e tocou a bola para garantir a vitória sem sustos. Aos 44, ainda deu tempo de Lucas Paquetá, que entrou no lugar de Guerrero, receber de Everton Ribeiro e tocar na saída do goleiro.

No final de semana, pela 25ª rodada do Brasileiro, o Flamengo enfrenta o Avaí, sábado, de novo em casa. No domingo, às 16 horas, a Chape recebe a Ponte Preta em duelo contra a degola.

Macaca eliminada

Sob os olhares do técnico Eduardo Baptista, anunciado hoje para o lugar de Gilson Kleina e que acompanhou a partida nas tribunas do Moisés Lucarelli, em Campinas (SP), a Ponte Preta venceu o Sport por 1 a 0, mas não conseguiu a classificação para as quartas de final da Copa Sul-Americana.

Isso porque na partida de ida, no Recife, o Sport venceu por 3 a 1 e podia perder até por dois gols de diferença. Essa é a primeira vez que um time pernambucano se classifica para as quartas de final da competição e o adversário será o Junior Barranquilla, da Colômbia, que eliminou o Cerro Porteño, do Paraguai.

Precisando da vitória por 2 a 0, o time paulista foi quem tomou a iniciativa, mas encontrava dificuldades para entrar na área do visitante. Até que, aos 16 minutos, Renato Cajá cobrou falta de longe, a bola parou no meio do caminho e sobrou para Lucca, que bateu de primeira no cantinho de Magrão.

O gol encheu a Ponte Preta de esperança. Mas a situação ficou mais complicada quando o lateral direito Nino Paraíba recebeu o segundo amarelo e foi expulso por falta violenta. Mesmo assim, Léo Gamalho quase marcou o segundo. Magrão fez ótima defesa.

O segundo tempo foi mais morno. O time campineiro abusou das bolas aéreas procurando Léo Gamalho dentro da área, sem sucesso.